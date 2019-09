Papa nomeia D. Tolentino Mendonça como cardeal a 5 de outubro

O nome de D. José Tolentino Mendonça foi o segundo a ser anunciado, numa lista que inclui colaboradores diretos do Papa e responsáveis de várias dioceses do mundo.

O consistório para a criação de 13 novos cardeais (10 eleitores) está marcado para 5 de outubro, no Vaticano.

O arcebispo português D. José Tolentino Mendonça, bibliotecário e arquivista da Santa Sé, será feito cardeal no dia 5 de outubro, anunciou este domingo o Papa Francisco, após a recitação do Angelus.

Veja o momento do anúncio, a partir do minuto 23

Em 2015, foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem de Sant’lago da Espada pelo então presidente da República Cavaco Silva.

Em maio deste ano, D. Tolentino Mendonça lamentou que as bibliotecas sejam "olhadas como depósitos do passado e não como centros de cultura" e que estejam a ser destruídas numa "época de barbárie".

Na sua ordenação como arcebispo, Tolentino Mendonça assegurou que continuará a ser padre e escritor, mas irá também “preservar aquele repositório, que é um grande tesouro da igreja e da humanidade, e ao mesmo tempo pô-lo a dialogar com a contemporaneidade”, afirmou na altura.

Foi ordenado arcebispo a 28 de julho de 2018. Começou a exercer funções como arquivista e bibliotecário da Santa Sé em setembro do mesmo ano.

D. Tolentino Mendonça vai presidir à comissão organizadora das comemorações do 10 de junho no próximo ano, anunciou, no último mês, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Foi uma honra poder aceitar apesar das funções que exerce na Santa Sé", disse o chefe de Estado em declarações aos jornalistas.

D. Tolentino Mendonça fará o discurso do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que terá lugar na região autónoma da Madeira e, eventualmente, também na África do Sul.