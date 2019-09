Papa ficou preso no elevador durante 25 minutos, antes do Angelus

O Papa Francisco pediu desculpas aos fiéis por iniciar um pouco mais tarde as celebrações deste domingo, na Praça de S. Pedro, em Roma, e revelou que ficou preso no elevador.

"Tenho que pedir desculpa por chegar atrasado", disse o Papa, sorridente, no início do Angelus. Francisco explicou que ficou preso no elevador durante cerca de 25 minutos, devido a uma falha de energia.

O Papa pediu uma salva de palmas para os bombeiros, que o retiraram do elevador.

"Houve uma falha de energia e o elevador parou. Graças a Deus, os bombeiros chegaram e agradeço-lhes tanto. Após 25 minutos de trabalho, eles conseguiram que o elevador voltasse a funcionar", referiu o Papa.

Durante as celebrações desde domingo de manhã, Francisco anunciou que o arcebispo português D. José Tolentino Mendonça, bibliotecário e arquivista da Santa Sé, será feito cardeal.

A cerimónia está marcada para o dia 5 de outubro. O consistório para a criação de 13 novos cardeais (10 eleitores) está marcado para 5 de outubro, no Vaticano.