Papa apela à proteção dos oceanos em vídeo que alerta para impacto do plástico

O Papa Francisco apelou a todos os católicos para que rezem com ele e ajam, no mês de setembro, pedindo para que os políticos, cientistas e economistas se unam na proteção dos oceanos.



“Os oceanos contêm não só a maior parte da água do planeta, mas também a maior parte da vasta variedade dos seres vivos, muitos deles ameaçados por diversas causas. A criação é um projeto do amor de Deus para toda a humanidade”, refere, num vídeo divulgado através das redes sociais com a sua intenção de oração para o mês de setembro.

Francisco sublinha que esta solidariedade com as questões ecológicas “nasce” da própria fé cristã.

“Vamos rezar neste mês para que os políticos, os cientistas e os economistas trabalhem juntos pela proteção dos mares e dos oceanos”, pede o pontífice.

O ‘Vídeo do Papa’ difunde todo os meses as intenções de oração de Francisco pelos desafios da humanidade e da missão da Igreja.

A nova proposta marca o início do ‘Tempo da Criação’, iniciativa ecuménica que começa no Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, a 1 de setembro, e se prolonga até 4 de outubro, dia de S. Francisco de Assis.

O padre Frédéric Fornos, diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, ligada aos jesuítas, recorda que o Papa tem apelado à proteção dos ecossistemas marinhos através de um compromisso com “mentalidade ativa”.

Todos os anos, 13 milhões de toneladas de plástico infiltram-se no oceano, provocando, entre outros danos, a morte de 100 mil espécies marinhas. “O fitoplâncton, organismo microscópico que flutua na água e que produz oxigénio através do processo de fotossíntese, é responsável pela produção de mais de metade do oxigénio presente na atmosfera, essencial à vida na Terra”, destaca uma nota de imprensa enviada hoje à Agência Ecclesia por esta rede mundial.

O Vídeo do Papa de setembro resulta do trabalho conjunto da agência La Machi – Comunicação para Boas Causas, do portal Vatican Media e da equipa de produção Esperança, dirigida pelo produtor Jean-Yves Robin e por Yann Arthus-Bertrand, realizador do documentário ‘Humanos’ (2015), vencedor do prémio de melhor documentário nos festivais de cinema de Pequim e de Vancouver, em 2016