D. Tolentino Mendonça. Quando o futuro cardeal tomou conta de um programa de rádio

D. Tolentino Mendonça é o próximo cardeal português. O anúncio foi feito pelo Papa Francisco, este domingo, após a recitação do Angelus. Mas quem é este arcebispo que, em pouco mais de um ano, passa de sacerdote a cardeal? O atual bibliotecário e arquivista da Santa Sé é reconhecido também como poeta, ensaísta e tradutor. Em 2018, quando a Renascença comemorou o 81.º aniversário, tomou conta das Tardes da Renascença, e demonstrou que também sabe fazer rádio, ao lado de Ana Galvão e José Pedro Frazão. A propósito do seu livro “O Elogio da Sede”, que compila as reflexões apresentadas pelo padre português ao Papa Francisco, no retiro quaresmal desse ano, D. Tolentino de Mendonça esteve em direto na antena da emissora católica portuguesa.

Tolentino Mendonça. “Vivemos em secura interior e não nos damos conta”

O futuro cardeal fez também de produtor e teve os seus próprios convidados: como o músico Samuel Úria, que considera "um dos grandes trovadores do século XX". A conversa girou à volta da importância da palavra e das palavras da bíblia, que fazem parte do património cultural, e terminou com as palavras cantadas de "Carga de Ombro".

Tolentino Mendonça entrevista Samuel Úria. "Um cantor é sedento de quê?"

D. Tolentino Mendonça convidou também Francisco José Viegas para as Tardes da Renascença. Uma conversa que começou no livro "Elogio da Sede" - e percorreu as linhas que cosem um padre que também é poeta, um poeta que também é padre.

Padre e poeta. Qual a diferença entre escrever uma oração e um poema?