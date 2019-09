Cristãos rezam, este domingo, pela "superação da crise ecológica"

O Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação é assinalado este domingo. A data foi instituída pelo Papa em 2015 e é também comemorada há muito tempo pela Igreja Ortodoxa.

Após a recitação do Angelus, este domingo, Francisco fez referência a este dia de "oração ecuménica", que "anima a tomada de consciência e o empenho para tutelar a nossa casa comum a partir de um estilo de vida pessoal e familiar mais sustentável".

"De hoje até 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, é um tempo favorável para o louvor de Deus por todas as suas criaturas e para assumir responsabilidades face ao grito da terra", disse o Papa, no Vaticano.

Com esta iniciativa, pretende-se que os cristãos deem o seu contributo para a “superação da crise ecológica” e que possam ser os “Guardiões da Criação” que cuidam da nossa “Casa Comum”.

Para o padre Duarte da Cunha, “temos esta responsabilidade, enquanto homens, de cuidar da natureza, de ser administradores". "Esta perceção de que existe uma cultura - João Paulo II chamava-lhe a cultura da morte – em que se destrói por destruir, em que os egoísmos e o materialismo reina. Então, é preciso um olhar que seja eticamente responsável, sabendo que aquilo que nós usamos e aquilo que nós fazemos tem consequências não só para nós, mas também para as próximas gerações”.

O pároco da Igreja de Santa Joana Princesa, em Lisboa, reconhece que o que está em causa é preservar a Obra de Deus, mas também desenvolvê-la. “Há aqui uma preocupação que o desenvolvimento tecnológico possa acontecer, mas tendo em conta os objetivos e tendo em conta a bondade e, portanto, um desenvolvimento que não seja uma destruição, mas seja um melhoramento cada vez maior”.

A mudança começa no estilo de vida de cada um de nós, nem que seja com gestos simples, pequenas ações. E também é fundamental promover a educação ambiental. O padre Duarte da Cunha defende que “há uma educação que deve partir não só do medo da destruição, mas também da contemplação do belo. O Papa diz, muitas vezes, que nós somos os que nos convertemos mais pela atração do belo. E a Criação deve ser olhada como beleza também”.

“Educar os jovens a contemplar a natureza, a darem louvor a Deus pela natureza é fundamental para se criar uma responsabilidade do cuidado da natureza”, diz.

Por isso, o apelo do Papa feito há quatro anos na Encíclica “Laudato Si”, está “muito atual”, no sentido de “unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral”.

Para o padre Duarte da Cunha, este desafio de Francisco “tem a ver com um chamamento também à consciência de que a Criação é um dom de Deus. E, portanto, se é um dom, é uma responsabilidade. E se é uma responsabilidade, nós não podemos usar e abusar, mas só compreenderemos isso se retomarmos a relação com o seu Criador”.

Amazónia no centro das preocupações