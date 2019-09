Conferência Episcopal Portuguesa aplaude elevação de Tolentino Mendonça a cardeal

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) saudou este domingo a nomeação do arcebispo madeirense D. José Tolentino Mendonça como cardeal, anunciada pelo Papa no Vaticano.

“A Conferência Episcopal manifesta o seu grande regozijo pela criação de D. José Tolentino para este relevante serviço à Igreja Universal colaborando junto do Santo Padre como Cardeal, serviço que certamente exercerá com a humildade, a sabedoria, a competência e a dedicação que lhe são reconhecidas”, assinala a nota enviada às redações.

O Consistório para a criação dos 13 novos cardeais vai realizar-se a 5 de outubro, no Vaticano.

“É uma alegria para a Igreja em Portugal contar neste momento com cinco Cardeais no Colégio Cardinalício: D. José Saraiva Martins, D. Manuel Monteiro de Castro, D. Manuel Clemente, D. António Marto e D. José Tolentino Mendonça”, observa a nota da CEP, perante uma situação inédita, deixando votos de que “o Senhor derrame as suas bênçãos sobre o cardeal José Tolentino nesta importante missão que lhe é confiada pelo Santo Padre”.