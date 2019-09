Sérgio Conceição: "Resultado foi algo exagerado"

Sérgio Conceição acredita que o triunfo do FC Porto sobre o Vitória de Guimarães, por 3-0, teve um resultado demasiado desnivelado, para aquilo que se passou em campo.

Em declarações à Sport TV, após a partida, o treinador portista começou por dar os parabéns ao Vitória, "que fez um excelente jogo dentro das dificuldades", a maior delas a expulsão de Tapsoba logo ao primeiro minuto, e reconheceu que a sua equipa facilitou ao ver-se em superioridade numérica tão cedo.

"Nós fizemos o golo. Com esse golo e em superioridade numérica, pensámos que as coisas ficariam mais fáceis e, no futebol, as coisas ficam mais difíceis quando deixamos de fazer o nosso trabalho. Falo defensivamente e da dinâmica ofensiva, em que fomos muito previsíveis. Não provocámos indefinição na última linha do Vitória", assumiu o técnico.

Apesar disso, Sérgio acredita que a vantagem por 1-0 ao intervalo, fruto do golo de Marega, se ajustava ao jogo. Na segunda parte, o FC Porto "entrou melhor, mas o Vitória continuou com um espírito fantástico".

"Não fizemos logo o segundo golo e o Vitória foi acreditando. Depois da expulsão, conseguimos um golo e, na minha opinião, foi um resultado algo exagerado para o que se passou em campo", admitiu.

Agora, segue-se a paragem para as seleções, com vários jogadores do Porto a viajarem para representarem os respetivos países. Sérgio Conceição mostrou-se contente por poder trabalhar sobre três vitórias consecutivas:

"O nosso normal no FC Porto é ganhar jogos. A paragem vai dar oportunidade de estabilizar e trabalhar. Vamos também ter oportunidade de observar jovens da equipa B."