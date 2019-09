I Liga

FC Porto bate Vitória e salta para o segundo lugar

01 set, 2019 - 16:30 • Inês Braga Sampaio

FC Porto 3-0 Vitória de Guimarães. A noite de pesadelo dos vitorianos, que ficaram com 10 jogadores ao primeiro minuto e acabaram o jogo com nove, foi pretexto perfeito para o dragão engatar a terceira vitória seguida e isolar-se no segundo lugar do campeonato. Recorde os melhores lances em rr.sapo.pt.