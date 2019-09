I Liga

Em direto. FC Porto-Vitória de Guimarães

01 set, 2019 - 16:30

Embalados pela vitória na Luz da última jornada, além da derrota do Sporting em Vila do Conde e o Braga-Benfica desta, os dragões tentam dar um salto na tabela, sobre Moreirense, Sporting e Boavista, e chegar ao segundo lugar. Os vitorianos tentam corrigir um arranque tremido, repetindo o que fizeram na época passada: vencer no Dragão. O apito inicial é a partir das 18h30. O FC Porto-Vitória de Guimarães tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.