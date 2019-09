Um atleta que participava numa prova de triatlo está desaparecido no Rio Minho, em Vila Nova de Cerveira. A notícia é avançada pelo "Jornal de Notícias".

De acordo com o jornal e segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, os Bombeiros de Vila Nova de Cerveira e a Polícia Marítima estão no local numa ação de busca e resgate.

O alerta foi dado pelas 15h45 horas.