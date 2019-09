Roderick Miranda defende cores do Famalicão

O defesa-central Roderick Miranda está de regresso a Portugal e vai reforçar o Famalicão.

Aos 28 anos, Roderick Miranda regressa a Portugal, após dois anos no estrangeiro, e para jogar no atual líder do campeonato.

Em declarações aos meios oficiais do Famalicão, o defesa disse estar “feliz por estar de regresso a Portugal e por fazê-lo num clube que está a reconquistar o seu espaço no futebol português".

Formado no Benfica, Roderick já jogou em Servette, Deportivo, Rio Ave, Olympiacos e Wolverhampton.