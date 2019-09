Paços de Ferreira desfere a primeira "chicotada" psicológica

O Paços de Ferreira anunciou, este domingo, o despedimento de Filipe Rocha e respetiva equipa do comando técnico do clube.

Em comunicado no site oficial, o clube pacense informou que Filipe Rocha "deixou, a partir da presente data, de exercer funções no clube".

A primeira "chicotada" psicológica da época, na I Liga, surge após a derrota do Paços na receção ao Marítimo, por 0-1, no sábado. Os castores somam apenas um ponto nas primeiras quatro jornadas, fruto de três derrotas e um empate, e estão no último lugar do campeonato.

A direção do Paços de Ferreira fecha o comunicado com um agradecimento a Filipe Rocha e à sua equipa técnica por "todo o empenho" demonstrado ao serviço do clube recém-promovido à I Liga e "deseja-lhes as maiores felicidades para o futuro".