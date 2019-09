Ivo Vieira recusa criticar a arbitragem. "Porto fez três golos, nós não"

Ivo Vieira recusou-se a criticar a arbitragem, após a derrota do Vitória de Guimarães na visita ao FC Porto, por 3-0, que a sua equipa terminou com nove jogadores, fruto das expulsões de Tapsoba, logo no primeiro minuto, e de Davidson, perto do final.

"Não faço esse tipo de comentários. Eu estou aqui para treinar, para que o futebol português seja melhor, para que a minha equipa seja mais competitiva e mais competente, para dar resposta aos vitorianos. Não estou de forma alguma aqui para julgar e para falar sobre aquilo que não faz parte da minha função", sublinhou o treinador vitoriano, em declarações à Sport TV.

Para Ivo Vieira, a explicação da derrota da sua equipa no Dragão é simples: "Perdemos 3-0, o Porto fez três golos, nós não conseguimos fazer."

Apesar disso, e tendo em conta as condicionantes, Ivo Vieira elogiou o trabalho dos seus jogadores, que "trabalharam até à exaustão", e enalteceu a tentativa constante da equipa de chegar ao empate:

"O objetivo era vir ao Dragão conquistar três pontos. Criámos uma boa dinâmica com bola e chegámos à baliza do Porto algumas vezes, mas não conseguimos fazer golo. Mesmo com 10 [jogadores], a equipa foi muito competente, a querer atacar. Com nove, continuámos a tentar, mas acabou por vir ao de cima a superioridade física e técnica do Porto. Orgulho-me daquilo que os jogadores fizeram."