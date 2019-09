Decisão que deixou o Vitória com 10 ao primeiro minuto foi "inexplicável"

O presidente do Vitória de Guimarães criticou duramente o trabalho da equipa de arbitragem, na derrota da sua equipa, por 3-0, no terreno do FC Porto. Miguel Pinto Lisboa mostrou-se muito indignado com a expulsão de Tapsoba, logo ao primeiro minuto de jogo.

"Foi um jogo que ficou condicionado desde logo no primeiro minuto por uma decisão inexplicável que penso que em nada favorece o espetáculo que é o futebol", apontou o líder vitoriano.

O Vitória também viu Davidson ser expulso, igualmente com vermelho direto, por protestos, num lance em que tinha razão. Miguel Pinto Lisboa deixou um apelo à Liga e acrescentou-lhe um aviso:

"Se a Liga pretende que o futebol seja um espetáculo cada vez mais visto por todos, acarinhado por todos nós e financeiramente também rentável, deve pôr cobro a estas situações. Não nos revemos neste tipo de situações e o Vitória SC não pode continuar a ser penalizado como tem vindo a ser na Liga portuguesa."



De resto, o presidente do Vitória de Guimarães salientou as "duas excelentes equipas em campo" e deu os parabéns "aos jogadores, à equipa técnica, e aos adeptos".

"Todos nós mostrámos carácter,vontade de vencer e empenho durante todo o jogo", completou Miguel Pinto Lisboa.