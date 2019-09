O Zenit, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu o Spartak Moscovo por 1-0.

O único golo da partida foi apontado por Yuri Zhirkov, em cima do intervalo.

Com esta vitória, o Zenit passa a somar 17 pontos em 8 jogos e é um dos três líder do campeonato russo juntamente com Krasnodar e Rostov.