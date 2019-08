Bayern Munique goleou

O Bayern Munique começou a perder, mas acabou a golear em jogo da terceira jornada do campeonato alemão.

O Mainz marcou primeiro, por Boetius, mas o campeão germânico deu a volta ainda na primeira parte através de Pavard e Alaba.

Na segunda parte, os bávaros continuaram a apertar e reforçaram a vitória com tentos de Perisic, Coman, Lewandowski e Davies.

Também este sábado, o Borussia Dortmund perdeu 3-1 com o União Berlim. Raphael Guerreiro foi suplente utilizado.

Nesta altura, a liderança da Bundesliga é do RB Leipzig, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, com três vitórias em três jogos.

Resultados:

Borussia Mönchengladbach 1–3 Leipzig

Schalke 3–0 Herta Berlim

Wolfsburgo 1–1 Paderborn

Bayer Leverkusen 0–0 Hoffenheim

Bayern Munique 6–1 Mainz

União Berlim 3–1 Borussia Dormund

Werder Bremen – Augsburgo (domingo, 14h30)

Eintracht Frankfurt – Dusseldorf (domingo, 17h00)