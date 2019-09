Bale salva empate para o Real Madrid

O Real Madrid não passou de um empate a dois golos, este domingo, no terreno do Villarreal, na terceira jornada da Liga espanhola. Os "merengues" foram resgatados por um bis de Gareth Bale.

O Villarreal adiantou-se no marcador logo aos 12 minutos, com um golo de Gerard Moreno, que assim rubricou uma bela marca: marcou nas três primeiras jornadas do campeonato. Mesmo em cima do intervalo, Bale empatou a partida.

No entanto, os apuros para o Real não terminaram aí. Ao minuto 74, Mario Gomez colocou o submarino amarelo novamente na frente. Até que apareceu, mais uma vez, o outrora proscrito Bale, a salvar o dia: o galês restabeleceu a igualdade com novo golo aos 86 minutos.

Até ao final, Bale ainda teve oportunidade de ver dois cartões amarelos no tempo de compensação e consequente vermelho.

Com este resultado, o Real Madrid passa a estar no quinto lugar, com cinco pontos em três jogos, mais um que o Barcelona, que é oitavo, mas menos quatro que o Atlético de Madrid, que venceu as três partidas que disputou e é líder, com nove pontos.