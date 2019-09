Bruno Lage. “Fizemos o jogo que me deixa realizado"

O treinador do Benfica considera que a equipa fez uma “boa exibição” e conseguiu “uma boa vitória”.

Bruno Lage lembra que “na primeira parte tivemos várias oportunidades e, eventualmente, o resultado podia ter mais dois ou três golos a nosso favor, também com um momento do Sp Braga, que teve a excelente oportunidade do Ricardo Horta”.

Em declarações à Sporttv, o técnico encarnado refere que a semana que passou, pós derrota com FC Porto, “não foi uma semana difícil”. “Foi uma semana de muito trabalho e o que pedi aos jogadores foi para mostrarem em campo a forma como treinam”.

Segundo Lage, “na segunda parte tivemos uma entrada forte, sabíamos que o adversário tinha jogado recentemente e feito uma viagem difícil. Correu-nos de feição e acaba por ser um resultado justo, mas o mais importante foi ter voltado a jogar como treinamos e a fazer o jogo que me deixa realizado”.

O treinador campeão nacional explicou ainda que Taarabt dá ao Benfica "mais equilíbrio defensivo". "Temos muita gente a atacar, o Adel dá-nos qualidade na decisão para o nosso jogo ser melhor no momento ofensivo. Fico feliz por ele, houve uma oportunidade que o Benfica lhe deu e ele está a corresponder".

O Benfica venceu na Pedreira por 4-0, com dois golos de Pizzi e dois golos dos arsenalistas Bruno Viana e Esgaio.