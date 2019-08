Symphonic_15. Esta orquestra vai "rockar" no aniversário do Rock in Rio

Lisboa vai receber a atuação, mas é no Porto que decorrem os ensaios da orquestra Symphonic_15. São mais de meia centena músicos a integrar o projeto do maestro Rui Massena, que interpreta êxitos musicais de vários artistas. Tudo isto por um motivo: celebrar os 15 anos do Rock in Rio.

Um grupo jovem que compreende bem a dinâmica dos festivais, foi este o critério de seleção que levou Rui Massena a reunir uma equipa de artistas de estilos distintos. Do clássico, à eletrónica, o desafio é quebrar o conceito de orquestra tradicional e tocar temas familiares a todo o público.