Bruno Fernandes assume que teve tudo certo com o Tottenham

O médio Bruno Fernandes confirma que teve tudo acertado com o Tottenham, mas que o Sporting recusou a proposta.

“Como todos sabem, o Tottenham fez várias propostas por mim. Tudo acertado comigo - ou praticamente deveria estar. Nunca fiz grandes exigências, o meu empresário ficou sempre de tratar das partes financeiras. Era e é um objetivo meu jogar em Inglaterra, o Sporting sabe disso, toda a gente sabe disso, e havia condições para que as coisas fossem feitas. Mas o Sporting entendeu que o valor não era suficiente e tenho de respeitar a decisão”, afirmou.

Em entrevista à revista “GQ”, Bruno Fernandes garante que essa recusa não vai afetar a sua motivação se continuar de leão ao peito.

“Qualquer jogador tem de se sentir motivado para continuar num clube como o Sporting, um grande clube, que luta por grandes objetivos. Iria sair do Sporting no dia em que os meus objetivos não fossem compatíveis com os do clube, mas continuam a sê-lo. Ter o sonho de jogar em Inglaterra não impedia a continuidade no Sporting.”

O capitão dos leões acrescenta que “o Sporting tomou a decisão de não me vender também por acreditar no meu valor e por acreditar que os valores que eram oferecidos por mim não eram suficientes. Tenho que me sentir lisonjeado pelo Sporting não aceitar valores que para eles são baixos e para mim tem de ser motivo de orgulho o clube achar que eu valho mais.”

Nesta entrevista, Bruno Fernandes recordou mais uma vez o caso de

Alcochete e deixa uma confissão:

“Se não fosse a Polícia, eu tinha-me ido logo embora. Eu vesti-me e disse ‘foi um prazer jogar convosco’, saí e, quando estou a deixar as instalações, chega um carro da polícia que me pára e me diz que tenho de prestar declarações e que não podia sair. Mas até já tinha ligado para a minha mulher a dizer-lhe para arranjar as coisas que íamos arrancar para o Porto.”

Já sobre as críticas do ex-presidente Bruno de Carvalho, Bruno Fernandes lembra que “as coisas resolvem-se dentro do balneário. Se criamos espalhafato para fora, demonstramos desunião, que foi o que acabou por se verificar.”

Bruno Fernandes continua a ser dado como estando de saída do Sporting. O mercado encerra na segunda-feira.