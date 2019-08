"Começa a ser insuportável". Sócrates critica ataques de Costa a maiorias absolutas

"Começa a ser insuportável assistir, sem reagir, aos ataques que o líder do PS faz à história do Partido Socialista e aos anteriores governos socialistas". São palavras de José Sócrates, que critica os ataques de António Costa às maiorias absolutas, num artigo de opinião publicado esta sexta-feira no Expresso.

O ex-primeiro ministro acusa a direção do PS de o atacar, quando diz que os portugueses não têm boa memória de maiorias absolutas, e de se juntar, assim, "ao discurso de todos os outros partidos que têm óbvio interesse político em fazê-lo."

Em causa está uma declação de Costa numa numa entrevista à TVI, de que Sócrates não gostou. O primeiro-ministro refere-se à "má memória" que os portugueses têm das maiorias absolutas, tanto as do PSD como as do PS.

"Também nunca imaginei que alguém pudesse conceber como estratégia para ter maioria absoluta, desacreditá-la enquanto solução política", escreve ex-primeiro-ministro.



Sócrates relembra ainda que António Costa fez parte do Governo que agora critica e sublinha que foi o único executivo do PS a conseguir maioria absoluta em democracia.