Homem de 80 anos encontrado morto no perímetro do fogo de Santulhão, em Vimioso

Um homem de cerca de 80 anos foi encontrado morto este sábado, dentro do perímetro do incêndio que deflagrou na sexta-feira em Santulhão, no concelho de Vimioso, distrito de Bragança, disse à Lusa fonte do CDOS de Bragança.

"Os familiares da vítima deram o alerta às autoridades, na manhã de hoje, para o desaparecimento do senhor, já que tinha sido visto no local do incêndio. Foi montada uma operação de busca e acabamos por encontrar a pessoa morta dentro do perímetro do fogo, desconhecendo-se as circunstâncias e as causas da morte", explicou à Lusa o comandante Distrital de Bragança de Operações e Socorro, Noel Afonso.



Segundo a fonte, a vítima tinha terrenos agrícolas na área do incêndio e foi encontrado sem vida cerca do meio-dia de hoje.



O incêndio, que deflagrou em Santulhão, chegou a mobilizar 200 operacionais, que foram apoiados por sete meios aéreos e cerca de 65 veículos terrestres.



O incêndio chegou a ter duas frentes ativas.



Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 12:45 permaneciam no local 58 bombeiros apoiados por 20 viaturas.