Ensino superior. Governo disponibiliza mais 595 camas para estudantes

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou este sábado, em nota enviada às redações, que vão estar disponíveis, já em setembro, mais 595 camas (destas, 261 são no Porto e 186 em Lisboa) para estudantes do ensino superior, o que representa um aumento de 4% face a 2017/2018, estando agora disponíveis 15.965 camas em todo o país.

Também de acordo com o Governo, o reforço no alojamento para estudantes do ensino superior deve-se a um esforço conjunto desenvolvido no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, “que envolve pousadas da juventude, infraestruturas militares, dioceses e misericórdias”.

E acrescenta, o executivo, que a medida “vem permitir uma resposta imediata às necessidades de alojamento”, pretendendo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior “duplicar na próxima década a atual oferta de alojamentos para estudantes do ensino superior a preços regulados”, aumentando essa oferta para 30.000 camas até 2030.

Nos últimos quatro anos aumentou em 1.418 o número de novas camas disponíveis, a preços regulados, para estudantes do ensino superior, e pretende-se, nos próximos quatro, “aumentar em 12.000 a oferta do número de camas em todo o país”, diz o Ministério liderado por Manuel Heitor.

No imediato, garante, e no contexto das obras em curso e a iniciar até ao final de 2020, “está desde já previsto que em 2020 já estejam disponíveis mais 2.500 camas, enquanto em 2021 estarão disponíveis mais 2.700 camas”.