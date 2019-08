Um morto e nove feridos em ataque com arma branca em França

Uma pessoa morreu e pelo menos nove ficaram feridas este sábado à tarde num ataque em Villeurbanne, perto de Lyon, em França.

A notícia é avançada pela agência Reuters. De acordo com a agência, o agressor, já detido pelas autoridades, fez uso de uma faca. As forças policiais procuram ainda um eventual segundo agressor que terá participado no ataque com um espeto de metal.

Até ao momento não são conhecidas as motivações para este ataque.

Ainda de acordo com a agência Reuters, que cita o presidente da Câmara de Lyon, Gerard Collomb, o suspeito atacou um grupo de pessoas que esperava o autocarro e depois fugiu para a estação de metro Laurent-Bonnevay. Acabou por ser apanhado por pessoas que se encontravam no local e por elementos do metropolitano.



[atualizada às 18h34]