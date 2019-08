Francês é campeão do mundo de triatlo

O francês Vincent Luis conquistou este sábado pela primeira vez o título mundial de triatlo, ao terminar no quinto lugar a finalíssima do campeonato do mundo, em Lausana, vencida pelo norueguês Kristian Blummenfelt.

João Pereira foi o único português a terminar a finalíssima da competição, no 19.º lugar, em 1:54.08 horas, a 3.18 minutos de Blummenfelt, enquanto João Silva e Alexandre Nobre não terminaram a prova.

O espanhol Mario Mola terminou na segunda posição e assegurou também o segundo lugar no campeonato, depois de três títulos mundiais consecutivos, à frente dos compatriotas Javier Gómez Noya, cinco vezes campeão do mundo, e Fernando Alarza, que hoje terminaram a última etapa no sexto e terceiro posto, respetivamente.

João Pereira terminou o Mundial no 33.º lugar, enquanto João Silva encerrou a competição na 43.ª posição.

Ausente da finalíssima, Vasco Vilaça terminou no 57.º posto.