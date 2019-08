Arndt ganha etapa, Edet passa a liderar

O alemão Nikias Arndt (Sunweb) conquistou a oitava etapa da Volta a Espanha em bicicleta, após uma fuga bem-sucedida. O francês Nicolas Edet (Cofidis), outro dos fugitivos do dia, assumiu a liderança da prova.

Ruben Guerreiro (Katusha Alpecin) foi outro dos integrantes da fuga na etapa entre Valls e Igualada e terminou no quarto posto.

Na classificação geral, Edet passa a vestir a camisola encarnada, destronando o colombiano Miguel Ángel López (Astana), com 2.21 minutos de vantagem sobre Dylan Teuns (Bahrain-Merida) e 3m01s sobre o anterior líder.

Este domingo corre-se uma das etapas mais importantes da prova, com apenas 94,4 quilómetros, em Andorra, mas com uma subida de categoria especial e duas de primeira, a última a coincidir com a meta.