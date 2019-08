​Rio ataca PS com rimas, caras novas e promessas de guerra

O presidente do PSD, Rui Rio, lançou várias críticas ao PS e deixou promessas de guerra no discurso que fez em Monchique, na Festa do Pombal.



Rui Rio começou por apresentar alguns dos rostos que fazem parte das listas dos partidos às eleições legislativas de outubro, realçando que são “caras novas” e que traduzem uma aposta do partido na renovação.

“É uma equipa renovada para servir Portugal. Mas antes de servir Portugal tem de fundamentalmente combater o Partido Socialista”, disse Rio.

O social-democrata elencou depois várias razões que, segundo Rio, são argumentos que devem levar os portugueses a não votar no PS.

Depois das críticas, Rio focou o discurso nas prioridades do PSD. O presidente do partido prometeu, por exemplo, “comprar uma guerra pela descentralização”.

Já na reta final do discurso, Rio lembrou a figura do poeta algarvio António Aleixo. “Se fosse vivo, pedia-lhe que fizesse umas quadras sobre a governação do PS”, disse Rio. Não sendo possível ter o contributo de António Aleixo, Rio partilhou algumas rimas sobre o assunto.

“PS governa mal/só o presente lhe interessa./O futuro de Portugal/É coisa que não tem pressa.”, rimou.