Carvalhal não tem dúvidas: “Ganhamos bem"

O treinador do Rio Ave considera que a sua equipa ganhou “bem” em Alvalade (3-2).

“Ganhámos bem. Tivemos mais posse, fomos muito perigosos e entrámos sempre com a intenção de controlar o jogo com posse de bola. Conseguimos anular o jogo entrelinhas do Vietto e do Bruno Fernandes, estivemos muito objetivos a explorar o espaço nas costas da defesa leonina e arriscámos nas substituições”, disse.

Carlos Carvalhal acrescenta que não ficavam “satisfeitos com o empate, queríamos ganhar o jogo e foi isso que o fizemos. Tudo porque tenho um grupo de jogadores com uma alma muito grande”.

O técnico vila-condense não quis falar de arbitragem, num jogo que teve três grandes penalidades. “Não tenho que analisar aquilo que não me diz respeito. Eu disse que voltava ao futebol português para ser positivo e valorizar o jogo. Não vou falar de arbitragens agora, nem no futuro”.

Carvalhal, na flash interview da Sporttv, não quis admitir candidatura europeia do Rio Ave.

“Se voltássemos seis anos atrás diria que éramos candidatos. Há quatro lugares, o quinto é da Taça. Tendo em conta o histórico e as assimetrias que estão a ser cavadas dificilmente vai mudar nos próximos anos. Esses lugares estão entregues. Para uma equipa como o Rio Ave falar da Europa é perceber o contexto em que nós estamos”.

Apesar disso, o ex-técnico dos leões refere que “a nós cumpre-nos tentar vencer os jogos todos e animar o campeonato”.