Lage espera “jogo difícil” em Braga

O treinador do Benfica espera “um jogo difícil e muito competitivo” contra o Sp. Braga, mas acredita na vitória da sua equipa.

Bruno Lage reconhece que os encarnados precisam de ter “cuidados máximos pelos resultados que o Sp. Braga tem vindo a fazer”.

“Vai ser um jogo difícil, fora de portas, acredito que seja muito competitivo, mas nós vamos com a ambição de sempre para fazermos um bom jogo e vencer”, referiu.

O técnico das águias refere que estudou os últimos sete, oito jogos do Braga porque “é importante verificar que tipo de dinâmicas podem fazer, fundamentalmente na rotação dos homens da frente e nos alas. Há alas mais com características de jogo exterior e outros de jogo interior. A própria dinâmica dos laterais é diferente em função dos alas que jogam à frente. Foi isso que fomos analisando ao longo da semana e que aconteceu nos últimos jogos do Sp. Braga”.

O Benfica vem de uma derrota diante do FC Porto e Lage não fecha a porta a mudanças no onze, mas com a mesma ideia de jogo. Nesta conferência de imprensa, o técnico campeão nacional voltou a defender Raul de Tomás e Nuno Tavares.

A fechar, Bruno Lage garante que será “sempre o rosto do insucesso, como fui no ano passado na eliminação da Taça de Portugal e da Liga Europa, como imediatamente a seguir ao jogo com o FC Porto”.

O Benfica viaja para Braga onde no domingo defronta os arsenalistas.