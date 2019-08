Benfica convoca Tomás Tavares para Braga

O treinador do Benfica chamou 19 jogadores para o jogo com o Sp. Braga. Destaque para a convocatória de Tomás Tavares.

Convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin;

Defesas: André Almeida, Tomás Tavares, Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro, Jardel e Grimaldo;

Médios: Samaris, Florentino, Taarabt, Pizzi, Rafa e Caio Lucas;

Avançados: Seferovic, Raul de Tomas, Vinícius e Jota.

Em relação à última convocatória, nota para a saída de Chiquinho, o mais recente lesionado do plantel. São, aliás, seis os jogadores entregues ao departamento médico na Luz:

Chiquinho: desinserção do tendão médio adutor, à esquerda;

Conti: lesão muscular na região anterior da coxa direita;

Ebuehi: lesão muscular na região posterior da coxa direita;

David Tavares: entorse do joelho direito;

Gedson: fratura na base do quinto metatarso do pé direito;

Gabriel: entorse do joelho direito, com lesão do ligamento lateral externo.



A partida entre Sp. Braga e Benfica está marcada para as 21h00 de domingo.