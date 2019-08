​Quim Berto coloca pressão no FC Porto para o duelo com o Vitória

O Vitória de Guimarães desloca-se ao Dragão, no domingo, ainda sem perder esta temporada, e Quim Berto acredita que os minhotos têm tudo para discutir o resultado com o FC Porto.

Considera, no entanto, que a responsabilidade do resultado é dos portistas: "O Ivo está a impor um futebol com muito intensidade, agressividade e vistoso. Os adeptos estão a gostar. Mas vamos ver que resposta dá a um jogo desta exigência. O Vitória não tem obrigação de nada frente ao Porto. A obrigação é do FC Porto, porque joga em sua casa e luta por objetivos diferentes dos do Vitória".

Sustentado nesta ideia, o antigo jogador dos minhotos, em entrevista à Renascença, conclui que "tudo o que o Vitória conseguir lá, que não seja a derrota, será positivo".

A equipa chegará ao Dragão com desgaste acumulado do jogo frente ao Steaua, disputado na quinta-feira e que resultou no apuramento do Vitória para a fase de grupos da Liga Europa.

Esse é um fator a pesar. Outro tem a ver com o aproveitamento das oportunidades de golo. A equipa de Ivo Vieira fez 28 remates frente aos romenos e marcou apenas um golo, de penálti, por Tapsoba.

Quim Berto adverte que no Dragão o contexto será bem diferente e "nas poucas oportunidades que o Vitória tiver terá de finalizar". O FC Porto-Vitória de Guimarães, a contar para a 4.ª jornada da I Liga, realiza-se este domingo, às 18h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.