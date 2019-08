Osorio falha treino do FC Porto e pode estar de saída

Yordán Osório deverá estar de saída do FC Porto, com o Zenit como potencial interessado na sua contratação. O defesa-central venezuelano não treinou, esta sexta-feira, "autorizado a ausentar-se para tratar de assuntos pessoais".

Os dragões preparam a receção ao Vitória de Guimarães, precisamente o clube onde Osório se destacou, na última época, com 30 jogos disputados. O defesa-central chegou à Europa em 2016, proveniente do Zamora para o Tondela. Transferiu-se para os dragões em janeiro de 2018, e sagrou-se campeão nacional, com um jogo disputado.

Loum (treino integrado condicionado) e Sérgio Oliveira (tratamento e ginásio) são os nomes que figuram no boletim clínico portista.



O FC Porto volta a treinar no sábado, às 10h30. Sérgio Conceição faz a antevisão da partida, em conferência de imprensa, às 12h30. O FC Porto-Vitória de Guimarães joga-se no domingo, às 18h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.