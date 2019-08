Fernando Gomes e a Liga Europa. "Vamos tentar confirmar que não há duas sem três"

Fernando Gomes, diretor de relações internacionais do FC Porto, fala num "grupo exigente" na Liga Europa, frente a Young Boys, Feyenoord e Rangers. No entanto, o representante do clube no sorteio, no Mónaco, recorda as conquistas em 2003 e 2011.

"Os tempos são diferentes, mas vamos tentar confirmar que não há duas sem três", começou por dizer, citado pelo jornal "A Bola".

O antigo avançado do FC Porto recorda o historial de Feyenoord e Rangers, e destaca a exibição do Young Boys na Liga dos Campeões, na última temporada.

"É um grupo exigente. A Liga Europa tem muitas equipas de Liga dos Campeões, temos de estar nesta competição como na Champions, que é o nosso lugar. Vamos fazer tudo para dignificar o clube e o País. É um grupo bastante equilibrado, o Young Boys fez uma fantástica Liga dos Campeões na época passada, o Rangers e o Feyenoord são equipas com bastante historial", remata.