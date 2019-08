FC Porto revela calendário da Liga Europa com três jogos às 17h55

O FC Porto já revelou calendário e horários para todas as partidas da fase de grupos da Liga Europa, onde vai defrontar Young Boys, Feyenoord e Rangers.

Os dragões arrancam a fase de grupos no Estádio do Dragão, frente ao Young Boys. Os dragões jogarão ainda três partidas da fase de grupos às 17h55, em casa frente ao Rangers, e fora, no terreno do Feyenoord e Young Boys.

O FC Porto jogará três jogos às 17h55 devido ao emparelhamento com o Sporting, equipas que não podem jogar em simultâneo, por motivos de transmissão televisiva. O mesmo acontecerá com Braga e Vitória de Guimarães.

Confira os horários:

1.ª jornada: FC Porto-Young Boys

19 de setembro, 20h00

2.ª jornada: Feyenoord-FC Porto

3 de outubro, 17h55

3.ª jornada: FC Porto-Rangers FC

24 de outubro, 17h55

4.ª jornada: Rangers FC-FC Porto

7 de novembro, 20h00

5.ª jornada: BSC Young Boys-FC Porto

28 de novembro, 17h55

6.ª jornada: FC Porto-Feyenoord

12 de dezembro, 20h00