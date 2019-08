​Ordem dos Médicos aplaude formação de especialistas no Hospital das Forças Armadas

O bastonário da Ordem dos Médicos considera “uma excelente notícia” a possibilidade de o Hospital das Forças Armadas formar médicos especialistas.



“As Forças Armadas reforçarem os seus quadros médicos em termos de capacidade, seja em termos de organização, da constituição da própria carreira com capacidade para formar internos, é ótimo, porque até agora os especialistas que trabalham e fazem parte das Forças Armadas têm sido formados nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, mas se puderem ter capacidade para, no fundo, aumentarmos também o número de médicos que podem ter acesso à formação, é uma boa notícia”, diz Miguel Guimarães.

O ministro da Defesa revelou à Renascença que, a partir de 2020, o Hospital das Forças Armadas vai formar médicos especialistas civis.

Na mesma linha da Ordem dos Médicos, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, considera que esta é uma boa medida, considerando-a, no entanto, “meramente política”.

“No Hospital das Forças Armadas todos os anos se formam muitos especialistas médicos militares”, diz Roque da Cunha.

O despacho do ministro da Defesa tem por base um estudo da ex-ministra da Saúde Ana Jorge sobre o Sistema de Saúde Militar (SSM), concluído em junho.

Têm sido recorrentes as notícias da falta de clínicos, levando a condicionamentos nos serviços. Ainda esta semana, foi noticiado que mais de 350 vagas para médicos que terminaram a especialidade nas áreas de medicina geral e familiar, saúde pública e hospitalar ficaram por preencher no concurso de primeira época deste ano, que disponibilizava 1.264 postos de trabalho.