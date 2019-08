​Mais de 180 bicicletas partilhadas Gira roubadas entre junho e agosto em Lisboa

A EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa anunciou esta sexta-feira que foram roubadas 189 bicicletas partilhadas da rede Gira na capital portuguesa, entre junho e agosto, assinalando 54 tentativas de furto durante o mesmo período.



Em declarações à agência Lusa, fonte da EMEL esclareceu que as tentativas de furto de bicicletas provocaram danos nos equipamentos, estando ainda por localizar 13 das 189 bicicletas roubadas.

Num comunicado, a empresa acrescentou que, com a cooperação da PSP, foram recuperadas esta semana três bicicletas furtadas, num valor de 2.420 euros.

Além das bicicletas, a EMEL tem verificado danos em parquímetros e nas docas da rede Gira.

De acordo com a empresa, as docas mais danificadas são as de Campo Grande, Entrecampos, Cais do Sodré e Jardim de Santos.

Sobre o vandalismo em parquímetros, a EMEL anotou que é uma situação que dura "há bastante tempo" e normalmente ocorre nos aparelhos mais antigos.

"O vandalismo aos parquímetros dura há bastante tempo, há anos... É recorrente nos mais antigos, desde que foram instalados. São os parquímetros mais vulneráveis", salientou fonte da EMEL, realçando que "as pessoas metem papéis no sítio das moedas", o que encrava os equipamentos.