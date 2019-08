Governo admite recorrer a médicos estrangeiros e a privados para o Algarve

A ministra da Saúde admite a contratação de médicos estrangeiros e de privados para os hospitais públicos do Algarve, como forma de colmatar as faltas durante o período de férias. Estas medidas, segundo revelou esta sexta-feira, apenas poderão ser necessárias na segunda semana de setembro.

“Há a possibilidade de contratação de recursos mesmo fora do país. Evidentemente que isso também implica um processo de reconhecimento que de as pessoas estão em condições de trabalhar, pela nossa Ordem dos Médicos. Fá-lo-emos se for necessário. Depois, em última instância, se houver disponibilidade de entidades terceiras para nos apoiarem recorreremos a elas, como é óbvio”, afirmou Marta Temido, à margem da assinatura de um contrato para renovação da ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto.

A ministra falou em “três eixos de atuação”. O primeiro – e prioritário – é o recrutamento interno para colmatar as falhas. “Procuramos garantir que médicos de outras regiões podem deslocar-se para o Algarve e temos já respostas positivas de algumas instituições e de alguns profissionais”, frisou.

Quanto à nova ala pediátrica, o Centro Hospitalar Universitário de São João está autorizado a gastar 22,5 milhões de euros para a construir e equipar. As instalações poderão estar em funcionamento já em 2021. “O prazo de execução é de 24 meses, como sempre foi afirmado. O que está em vista é a possibilidade de a obra se iniciar ainda este ano”, esclareceu.