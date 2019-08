Espanha. Mais três mulheres grávidas sofrem abortos devido ao surto de listeriose

O maior surto de listeriose alguma vez registado em Espanha provocou mais três abortos. Duas das grávidas estavam internadas em hospitais públicos de Sevilha e outra num hospital privado de Madrid, por terem consumido produtos contaminados pela bactéria.

Dois destes abortos registaram-se durante a oitava semana de gestação, enquanto que, num dos casos em Sevilha, o feto já tinha 32 semanas. A Secretaria de Saúde da Andaluzia ainda não recebeu os resultados das análises, mas avança já com a causa da morte com base no diagnóstico realizado.

No total, foram já cinco as mulheres que sofreram abortos devido ao surto. Os dois casos anteriores aconteceram antes do decreto do alerta sanitário, nos dias 2 e 12 de agosto, também em hospitais de Sevilha.

As autoridades da Andaluzia confirmaram ainda que há uma terceira morte relacionada com o surto, de um homem de 74 anos, com um cancro do pâncreas em fase terminal. Assim, o balanço atual é de três mortes e cinco grávidas perderam os seus bebés.

Há mais de 200 pessoas afetadas em Espanha, 197 delas na Andaluzia. Na região autónoma, 67 pacientes continuam hospitalizados, sendo 23 mulheres grávidas.



A empresa onde foi produzida a carne que originou este surto é a Magrudis, localizada em Sevilha, e já veio assegurar que tinha um protocolo diário de limpeza e higiene.



[Notícia atualizada às 14h10, com mais um aborto provocado pela listeriose.]