Espanha. Mais duas mulheres grávidas sofrem abortos devido ao surto de listeriose

O maior surto de listeriose alguma vez registado em Espanha provocou mais dois abortos. As duas mulheres estavam internadas em hospitais em Sevilha por terem consumido produtos contaminados pela bactéria.

Os dois abortos registados esta sexta-feira aconteceram durante a oitava e a 32ª semana das gestações. As duas mulheres continuam internadas nos hospitais de Virgen Macarena e Virgen del Rocío, segundo o El Mundo.

No total, foram já quatro mulheres que sofreram abortos devido ao surto. Os dois casos anteriores aconteceram antes do decreto do alerta sanitário, nos dias 2 e 12 de agosto, também em hospitais de Sevilha.

A empresa onde foi produzida a carne que originou este surto é a Magrudis, localizada em Sevilha, e já veio assegurar que tinha um protocolo diário de limpeza e higiene.