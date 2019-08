Valverde vence etapa, M. Angel Lopez recupera liderança

Alejandro Valverde venceu a sétima etapa da Volta a Espanha em Bicicleta que terminou no alto Mas de La Costa. O veterano espanhol da Movistar completou os 183 quilómetros em 4h34.11, logo à frente de Primoz Roglic, da Jumbo Visma, que terminou com o mesmo tempo.

Entre os favoritos, Miguel Angel Lopez e Nairo Quintana chegaram logo a seguir, a seis segundos. O top 10 da etapa, que terminou com uma subida de quatro quilómetros com pendentes a rondar os 20%, ficou completo com Majka, Ion Izaguirre, Pogacar, Aru, Bennett e Oscar Rodriguez.

Na geral, Miguel Angel Lopez, da Astana, é novamente o camisola vermelha. O colombiano tem agora seis segundos de vantagem para Roglic e 16 segundos sobre Valverde.

No sábado, corre-se a oitava etapa, entre Valls e Igualada, 166,9 quilómetros que se antecipam sem problemas, na véspera de uma etapa de alta montanha, em Andorra.