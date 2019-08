Jorge Fonseca é o novo campeão do mundo de jogo, na categoria -100kg. O judoca do Sporting venceu o russo Niyaz Ilyasov na final, disputada no Japão.

Até à final, o português de 26 anos eliminou Elmar Gasimov, vice-campeão olímpico em 2016, e Varlam Liparteliani.

