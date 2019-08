Histórico. Jorge Fonseca é campeão do mundo de judo em -100kg

Jorge Fonseca fez história em terras nipónicas ao tornar-se no primeiro campeão do mundo português de judo.

O português Jorge Fonseca é o novo campeão do mundo de judo, na categoria -100kg. O judoca do Sporting venceu o russo Niyaz Ilyasov na final, disputada no Japão.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já deu os parabéns ao judoca português Jorge Fonseca, numa mensagem publicada no site da Presidência.

“O Presidente da República felicita o judoca Jorge Fonseca que se sagrou Campeão do Mundo na categoria -100kg no Campeonato do Mundo de Judo que decorre em Tóquio, no Japão”, refere a nota.

Marcelo Rebelo de Sousa também “felicita a judoca Bárbara Timo pela medalha de prata conquistada, quinta-feira, na categoria -70kg e os restantes atletas portugueses em prova, desejando os maiores sucessos até ao final da competição”.

[notícia atualizada às 15h55]