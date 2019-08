Challenger de Baotou. Frederico Silva nas "meias" e Gonçalo Oliveira desiste

Frederico Silva está nas meias finais do Challenger de Baotou, na China, após desistência do adversário. Já Gonçalo Oliveira também desistiu e está fora da prova.

O tenista português, 282º do "ranking", bateu Pedja Krstin, 210º, num jogo que não chegou a ter uma hora de duração. Frederico Silva venceu o primeiro "set" por 6-3, e vencia por 4-1 o segundo, quando o sérvio abandonou o encontro.

Gonçalo Oliveira também se retirou do encontro contra James Duckworth, primeiro cabeça-de-série do torneio, e 131º do mundo, num jogo que teve apenas 26 minutos de duração. O luso deixou a partida no primeiro "set", com 5-0 no marcador a favor do australiano.

Na meia-final, Frederico Silva medirá forças precisamente com Duckworth, favorito à conquista do troféu.