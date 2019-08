​Mário Centeno alimenta tabu. “Não se é ministro por apetite”

Veja também:

Mário Centeno deixa em aberto a possibilidade de não voltar a integrar um próximo Governo, mas sublinha que “não se é ministro por apetite”. O responsável pela pasta das Finanças falava em entrevista à RTP3.



“Se usar a expressão apetite facilita a minha resposta”, disse Mário Ceteno, antes de referir “é verdade”.

“A verdade é que não se é ministro por apetite. Não tem essa conotação. Estou a concluir o meu mandato, há um momento importantíssimo da democracia em Portugal do qual eu muito me honro de fazer parte, que são as próximas eleições, e nessa altura veremos qual é o resultado, qual é a decisão do senhor primeiro-ministro e se o apetite chega ou não chega”, declarou o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo.

Noutra passagem anterior da entrevista, questionado se vai continuar ministro das Finanças se o PS formar Governo na sequência das eleições legislativas de 6 de outubro, Mário Centeno respondeu: "isso é uma decisão que está por tomar" e não manifesta preferência sobre parceiros de coligação no caso de uma nova "Geringonça".