O avançado Liangming Lin é reforço do Marítimo. O jogador chinês chega do Real Madrid.

Liangming Lin, 22 anos, joga a extremo e médio ofensivo.

O jogador esteve as duas últimas temporadas cedido ao Almería, do segundo escalão do futebol espanhol.

"Estou muito contente. Quero agradecer ao presidente e ao clube. Quero ajudar a equipa", referiu, em declarações à MarítimoTV.