Mais uma estreia na arbitragem na I Liga

Gustavo Correia foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem para apitar o Moreirense-Portimonense, jogo que marcará a sua estreia na I Liga.

O árbitro da AF Porto esteve no Nacional-Chaves, da II Liga, e no Belenenses-Santa Clara, na Taça da Liga. Correia será auxiliado por Inácio Pereira, José Luzia e Manuel Oliveira, que será o quarto-árbitro. Na Cidade do Futebol estará Luís Ferreira como videoárbitro.

Gustavo Correia é a segunda estreia na arbitragem esta época, para além de Iancu Vasilica, que esteve no Vitória de Setúbal-Moreirense.

No Jamor, No Belenenses-Boavista, estará Hugo Miguel, auxiliado por Ricardo Santos, Pedro Felisberto e André Narciso. Bruno Esteves é o VAR.