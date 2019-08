O Boavista venceu o Belenenses SAD, no Jamor, por 1-0, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio do Jamor.

O golo do triunfo foi apontado por Heriberto Tavares, aos 58 minutos.

Com este triunfo, os axadrezados sobem à liderança isolada do campeonato, com oito pontos e mais um jogo. Já a equipa de Silas soma dois pontos.

Sporting e Famalicão somam sete pontos em três partidas.