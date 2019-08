Carvalhal antecipa uma "sempre complicada" visita a Alvalade

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, não esconde um embate tradicionalmente difícil contra o Sporting, em Alvalade, frente a uma equipa motivada pela liderança.

"É o teste mais exigente até agora. Ainda por cima vamos defrontar um Sporting que é líder, e que vem de uma vitória imponente em Portimão, com um jogo bem conseguido, com uma dinâmica nova, que funcionou muito bem. Em tantos anos, não me lembro de ir a Alvalade em perspetiva de um jogo que não seja muito difícil, é sempre complicado", disse, em conferência de imprensa.

O Rio Ave fará, em Alvalade, o seu terceiro jogo da temporada, depois de ter sido adiado o jogo da primeira ronda, contra o Vitória de Guimarães.

O Sporting-Rio Ave está marcado para sábado, às 19h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.