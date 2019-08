Portugal goleado pelos Estados Unidos em futebol feminino

A seleção portuguesa feminina perdeu, esta madrugada, frente aos Estados Unidos da América, por 4-0, num jogo com assistência recorde no futebol feminino em solo americano, com 49 mil espectadores nas bancadas do Lincoln Field, em Filadélfia.

Megan Rapinoe e Alex Morgan, as duas grandes figuras da seleção norte-americana, não alinharam, por lesão.

A seleção dos Estados Unidos está a realizar a "Victory Tour", digressão pelo país após a conquista do título mundial. Portugal volta a defrontar os EUA na terça-feira, de madrugada, em Minnesota.