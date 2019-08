Oliver Kahn integra direção do Bayern de Munique

O antigo guarda-redes Oliver Kahn será integrado na direção do Bayern de Munique, a partir de 2020, após uma votação unânime numa assembleia-geral do clube bávaro.

Kahn assinou um contrato de cinco anos, e a partir de 2021 será o novo diretor-executivo do clube, data em que expira o contrato de Karl-Heinz Rummenigge. Em declarações reproduzidas no site do clube alemão, Kahn mostrou-se satisfeito por regressar ao clube.

"É uma grande honra para mim. Estou ligado a este clube, que mudou a minha vida. Sucesso desportivo e económico, lealdade aos adeptos e responsabilidade com os valores do clube. Isto é o Bayern, e no futuro, quero desenvolver estes valores com todos envolvidos no clube", disse.

Durante a sua carreira como guarda-redes, Kahn transferiu-se do Karlsruher para o Bayern de Munique em 1994, onde ficou até 2008. No total, somou 627 com a camisola do clube bávaro e venceu 22 troféus: oito Bundesligas, seis Taças, seis Taças da Liga, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa.